Métropole lilloise : innovations multidimensionnelles avec le Pôle IIID

L’école d’animation et de jeux vidéo de l’Institut catholique de Lille, prend forme. Le 23 mai 2023 était posée, en grande pompe, la première pierre des 5000 m2 du projet comprenant école et logements pour étudiants, à cheval entre Roubaix et Tourcoing (Nord). Piloté par un bailleur social, en conception-réalisation, réalisé sur une friche et subventionné par le fonds Friches, l'opération est un concentré des pratiques et d’outils permettant de faire sortir de terre des projets complexes.