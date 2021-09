Métamorphose achevée pour la gare Montparnasse

Apporter plus de lumière, fluidifier le parcours des voyageurs et développer l’offre de services et de commerces : tel était le triple objectif du projet de transformation de la gare parisienne. Sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Gares & Connexions et d’Altarea Commerce, les travaux, d’une durée de quatre ans et demi, se sont élevés à 150 millions d’euros.