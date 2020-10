Mesurer la biodiversité de façon «design»

La Soreli, aménageur du quartier des rives de la Haute-Deûle a lancé, samedi 10 octobre 2020, un outil innovant, design et participatif de mesure de la biodiversité sur cet écoquartier situé entre Lille et Lomme et en cours de métamorphose depuis 2004. Appelé Biodimètre, il vise à mesurer et à permettre de représenter, de façon compréhensible par le grand public, la présence de la faune sur le quartier.