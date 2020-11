Méry-sur-Oise : une nouvelle maison de santé en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville de Méry-sur-Oise œuvre au renforcement de son système de santé.

La ville de Méry-sur-Oise (Val-d’Oise) fait face à un problème de désertification médicale. Dans ce cadre, un projet de construction d’une maison de santé a été lancé il y a 2 ans. La livraison est prévue fin 2021 pour une mise en service en janvier 2022. L’opération est financée par la Région Île-de-France, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil départemental du Val d’Oise. Deux cabinets provisoires ont été réhabilités en attendant pour accueillir, dès octobre 2020, des médecins nouvellement recrutés par la Ville.

La future maison de santé est destinée à abriter 6 cabinets médicaux de 22 m2 climatisés et équipés de volets électriques. Ceux-ci bénéficieront chacun d’une entrée indépendante, en plus d’un accès commun. Le nouveau bâtiment permettra également d’héberger 7 cabinets paramédicaux pour les infirmiers, les orthophonistes, les ostéopathes ainsi que les sophrologues et les podologues. La conception répond à l’ensemble des exigences des professionnels de santé.