Méru : réouverture de la rue de la République

Un aménagement provisoire est prévu rue de la République, à Méru, pour permettre une réouverture partielle.

Depuis maintenant plus de douze mois, les rues Mouflette et de la République, à Méru (Oise), sont interdites à la circulation des véhicules. Et pour cause : plusieurs bâtiments de ces rues menaçaient de s’effondrer en raison des dégâts souterrains dans le centre-ville.

En mars 2020, de nombreux affaissements ont été découverts sur la voirie. À ceux-ci s’ajoutait une infiltration d’eau dans les sous-sols de certains bâtiments fissurés. La Ville et son service Habitat ont réagi rapidement pour assurer la sécurité publique en fermant l’accès aux voies concernées et en évacuant les habitations touchées. Ce sont de vieilles bâtisses édifiées sans fondations. Les propriétaires ont déjà commencé à y entreprendre des travaux de consolidation.

Pour l’heure, deux études sont en cours avec les services de l’État et la préfecture, afin de cerner l’origine des dégâts souterrains et de permettre ainsi de trouver les solutions adéquates. En attendant, la Ville prévoit cet été un aménagement provisoire qui permettra la réouverture partielle de la rue de la République. Celle-ci pourra être empruntée en sens unique, de la rue Louis-Bloquet vers la rue des Martyrs. La mise en place de trois portiques est prévue pour limiter la hauteur des véhicules à 2,65 m. L’aménagement sera complété par la création de six places de stationnement.