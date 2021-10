Méru : réaménagement du parc urbain du quartier de la Nacre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le parc urbain du quartier de la Nacre sera en chantier jusqu’en 2022.

À Méru (Oise), d’importants travaux sont actuellement menés par la municipalité au sein du parc urbain du quartier de la Nacre. Cette opération estimée à 310 k€ a pour objectif de sécuriser les promeneurs et stopper les rodéos sauvages. Rappelons que des voitures et des engins à deux-roues motorisés se sont approprié le lieu comme un terrain de jeu et perturbent la tranquillité des riverains.

La première phase du chantier, entamée fin septembre dernier, se poursuivra jusqu’à mi-novembre 2021. Cette étape consiste à installer une clôture d’environ 1,20 m et un portail sur la partie face à l’Espace Socioculturel Arsène Bulard (ESCAB). Elle prévoit aussi de mettre en place trois chicanes piétonnes, côté lotissement de la Chesnaie et côté rue Jean-Moulin, afin d’assurer l’accès au parc pour les usagers, aux PMR et aux poussettes. Elle inclut, en outre, la création d’un cheminement stabilisé pour permettre la traversée du site, l’aplanissement de certaines surfaces accidentées, la suppression des buttes et l’installation de caméras de surveillance.

La seconde phase de l’opération est programmée pour 2022. Elle permettra de poursuivre l’aménagement du cheminement piéton stabilisé, qui devrait faire le tour du parc. Cette étape prévoit, en outre, l’installation de bancs, ainsi que l’aménagement d’un amphithéâtre de plein air, d’un terrain de boules et d’un parking de 16 places.