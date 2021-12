Méru : ouverture de l’aire de loisirs du Clos des Roses en juin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

Les travaux d’aménagement de l’aire de loisirs du Clos des Roses sont en cours.

Commencé fin octobre dernier, le chantier de la future aire de loisirs familiale au stade du Clos des Roses, à Méru (Oise), va durer jusqu’au printemps. Son ouverture est prévue en juin 2022. Ce programme d’aménagement entre dans le cadre du nouveau projet de rénovation urbaine du quartier des Musiciens.

Sous la maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC), le projet consiste à réaliser une aire de loisirs constituée de trois grands espaces. Le premier sera situé à proximité du parking de la maison des associations. Il aura une vocation sportive en proposant, entre autres, du tennis de table et des agrès. Le deuxième espace s’inscrit dans la continuité du premier, mais propose une grande aire de jeux. Des jeux pour enfants, adolescents et personnes à mobilité réduite y seront installés. Le troisième espace, quant à lui, permettra de se reposer ou de pique-niquer. Il sera constitué de tables, de bancs, de barbecues et d’une pelouse récréative.

Avant la pose des jeux, de la pelouse et du sol souple, des travaux de terrassement, d’aménagement du parking et des cheminements piétons-vélos ont été prévus.