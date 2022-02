Méru : les travaux de rénovation du gymnase Charles-de-Gaulle avancent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Plus de 900 000 euros sont alloués au projet de réhabilitation du gymnase Charles-de-Gaulle à Méru.

À Méru (Oise), le gymnase Charles-de-Gaulle poursuit sa métamorphose. Ce complexe sportif, fréquenté aussi bien par les associations sportives que par les élèves de différents établissements scolaires, fait l’objet de travaux de rénovation depuis plusieurs mois. Le site présentera un tout nouvel aspect d’ici à la rentrée de septembre 2022.

Pour une utilisation optimale du lieu, l’ancien parquet, usé et troué à certains endroits, a été remplacé. Le nouveau revêtement permettra la pratique du basket-ball, du handball et du badminton. Cette opération, estimée à 905 000 euros, portera aussi sur la réfection de la cuisine afin de la mettre en conformité, et sur la restauration complète de deux vestiaires, des douches et des sanitaires du rez-de-chaussée. La rénovation des cloisons et la remise à neuf des peintures sont également prévues.

En outre, les travaux porteront sur l’aménagement d’une partie du sous-sol. Soulignons que, l’an dernier, plusieurs tonnes de terre ont été évacuées afin d’exploiter la surface libérée sous le gymnase.