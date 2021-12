Méru : lancement du chantier d’aménagement d’une liaison douce

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’aménagement d’un axe de circulation destiné aux modes de déplacement doux entre Méru et Lormaison est en cours.

Le chantier d’aménagement d’une liaison douce, mené le long de la RD 129, se poursuit. Il s’agit d’une voie de 1,5 km entre Méru et Lormaison (Oise), qui sera réservée aux piétons et aux cyclistes. Après les travaux, les usagers pourront circuler de façon sécurisée, car cette voie verte à double sens sera séparée de la route, et donc du flux automobile. En outre, une haie sera implantée tout au long de la liaison douce. Celle-ci sera composée d’essences locales choisies à partir du cahier des charges du dispositif régional « Nature en chemin ». Par ailleurs, la voie douce disposera d’un revêtement en enrobé noir.

Le coût de ces travaux, qui seront livrés mi-décembre, s’élève à environ 158 k€. Ils sont réalisés par l’entreprise Médinger et ont été financés par la Communauté de communes des Sablons. Notons que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié porté par la communauté de communes des Sablons.