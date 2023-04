Mermet tisse ses liens avec les installateurs

Le fabricant français de tissus techniques pour la protection solaire Mermet, a annoncé renforcer sa présence auprès des installateurs en proposant une offre sur-mesure gratuite. La société, qui a déjà une forte présence en amont des projets auprès des architectes, économistes et bureaux d'études, cherche maintenant à établir un lien plus étroit avec les clients de ses clients.

Visibilité en ligne



Avec cette offre, Mermet propose une formation technique sur la protection solaire, de la documentation sur ses produits (brochures, échantillons), le référencement sur leur site internet, ainsi que la possibilité pour les installateurs de stores, menuisiers, façadiers, d'acheter des outils d'aide à la vente pour équiper leur showroom et devenir Partenaire Proscreen Expert. Cette offre sur-mesure a pour but d'aider les installateurs à sélectionner la bonne solution de protection solaire pour chaque projet.



Mermet a également lancé un nouvel espace sur son site internet pour faciliter l'accès à ses tissus. Depuis début février, une carte interactive permet de visualiser les points de vente de ses Partenaires Proscreen en France. Les partenaires Proscreen by Mermet y sont référencés, ce qui permet aux clients de trouver les points de vente les plus proches de leur domicile en renseignant le code postal ou en cliquant sur la carte interactive. Les clients peuvent également contacter un commercial de Mermet pour obtenir des renseignements sur la gamme de tissus ou pour devenir partenaire du réseau. En début d'année, Mermet a par ailleurs intégré ses tissus dans la bibliothèque ProDevis de Elcia.