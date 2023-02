Mermet équipe AmpaCity, pôle d’innovation de Nexans à Lyon (7e)

Inauguré en juin 2022, AmpaCity, le nouveau centre de recherche et d’innovation de Nexans à Lyon, regroupe une centaine d’ingénieurs, chercheurs et techniciens qui travaillent dans le domaine de l’électrification. Ce bâtiment de près de 6 000 m² est ouvert sur l’extérieur avec de grandes baies vitrées mais aussi à l’intérieur grâce à des bureaux en open space. AFAA Architecture, l’agence chargée du projet, souhaitait maximiser les apports de lumière naturelle pour le confort des usagers.

© Aurélien Poulat Dans les salles de réunion, selon l'orientation et l'heure de la journée, il peut être indispensable de baisser les stores pour ne pas être ébloui.

Pour assurer le confort visuel et thermique des occupants tout en laissant entrer la lumière dans les locaux, le choix s’est porté sur le tissu Screen Nature Ultimetal (coloris 1306 Bronze) de Mermet pour équiper les 250 stores intérieurs. Côté mise en œuvre, la fabrication des stores a été assurée par Warema, pour la fabrication des stores et Lenoir Métallerie (Villeubanne-69) s’est chargée de leur installation.

Haute technicité

Grâce à sa face métallisée orientée côté vitrage, le tissu Screen Nature Ultimetal combine, techniquement, une forte réflexion solaire (74 %), une faible émissivité de 10 % et une excellente transmission visible (Tv = 6 %), quel que soit le coloris choisi. Le choix esthétique n’est donc pas tributaire de contraintes techniques.

© Aurélien Poulat Dans les espaces de convivialité, les stores apportent une lumière adoucie et une touche déco?

Le confort thermique est total et l’éblouissement ainsi que les reflets gênants sont parfaitement maitrisés. Il permet également un apport de lumière naturelle optimal tout en préservant la vue vers l’extérieur de par sa transparence.

Des qualité environnementales

Outre ses propriétés de protection solaire, le Screen Nature Ultimetal® possède de nombreux atouts : issu en fibre de verre sans PVC, sans halogène, sans polyester, il garantit un impact minimal sur l’environnement ; Incombustible, sans émission de fumée (classement : M0 -A2, s1-d0 – F0) ; Très fin, il est idéal pour des stores s’insérant dans des espaces de faible encombrement.

En contrôlant l’action du soleil sur les bâtiments, les toiles de stores Mermet® permettent confort et bien-être des usagers par la maitrise de l’éblouissement et la gestion de la température, et celle de la consommation énergétique en limitant le recours à l’éclairage artificiel.