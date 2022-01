Meridiam et Nexity s'associent pour « la réhabilitation des centres-villes »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Tertiaire Supprimer France Supprimer Collectivités locales Supprimer Nexity Supprimer Meridiam Supprimer Valider Valider

Les entreprises partenaires veulent « apporter aux collectivités des solutions concrètes à leurs enjeux de réaménagement et de modernisation des centres-villes ».

Partenaires pour chantiers particuliers. Meridiam et Nexity officialisent, cette semaine, le rapprochement de leurs équipes « pour la réhabilitation de centres-villes » français.

Le fonds et le groupe immobilier vont associer « leurs expertises techniques et financières pour apporter aux collectivités des solutions concrètes à leurs enjeux de réaménagement et de modernisation des centres-villes et quartiers », lit-on dans le communiqué conjoint.

Les deux entreprises françaises comptent mettre à disposition « des instruments juridiques spécifiques permettant aux collectivités de s’associer à la gouvernance de ces grandes opérations », de l’aménagement à l’exploitation en passant par la promotion.

« Améliorer la qualité de vie »

Ce partenariat doit permettre à Meridiam de « contribuer à améliorer la qualité de vie des populations et de créer un impact positif au niveau économique, social et environnemental », commente Thierry Déau, son P-DG.

Il doit permettre à Nexity de « contribuer à la ville inclusive et durable partout en France, grâce à un urbanisme responsable, combinant développement et réhabilitation », promet Véronique Bédague, sa directrice générale.

Les partenaires souhaitent s’inscrire dans le plan d’investissement national Action cœur de ville. Les 5 Mds€ engagés sur cinq ans (2018-2022) visent notamment à accélérer la reconquête des centres-villes de plus de 200 collectivités.

