Mercedes-Benz : mise à l’essai du eVito et du eCitan 60 kW

En partance du siège de Mercedes-Benz France à Montigny-le-Bretonneux (78) pour arriver à Boutervilliers (91), nous avons pu rouler pendant 1h40 sur 94 km. Idéal pour « l’avant-dernier kilomètre », le eVito dispose d’un mode de récupération automatique qui facilite la conduite. Surélevé, le conducteur a une vue élargie, avec deux sièges à ses côtés. Il peut ajuster sa conduite en appuyant sur les palettes situées derrière le volant pour augmenter ou diminuer le frein moteur au lieu de jouer avec les freins constamment. Les bienfaits de l’électrique version Mercedes-Benz.

eVito, une charge plus rapide et une autonomie augmentée

Ce nouveau modèle lancé en 2022 dispose d’une batterie de 60 kWh, contre 41 kWh pour son prédécesseur de 2019. Avec son autonomie portée entre 264 et 311 km (contre 150 km), il s’adresse à un plus large éventail d’utilisateurs. Avec ses équipements et les aides publiques disponibles, il peut afficher un TCO comparable à un Vito thermique.

Equipé d’un moteur électrique de 85 kW/116 ch et d’un chargeur de 11 kW refroidi par eau, il peut être rechargé en courant alternatif (AC) ou pour une recharge rapide sur courant continu (DC). Grâce à une puissance de charge de 50 kW (80 kW en option), il se recharge de 10 à 80 % en 35 à 50 minutes sur DC. Le nouvel eVito dispose par ailleurs de cinq modes de récupération pour recharger sa batterie pendant la conduite grâce à une gestion intelligente.

Le eVito est proposé en deux longueurs, long (5,14 m) et extra-long (5,37 m). La batterie étant logée dans le soubassement du véhicule, l’espace intérieur offre jusqu’à 6,6 m³ de volume utile, pour une charge utile jusqu’à 868 kg. Il dispose de plusieurs systèmes de sécurité et d’assistance de série, tels que le freinage d’urgence, l’allumage automatique des phares ou le régulateur de vitesse. Question vitesse, en France, il est livré avec une limitation à 120 km/h.

eCitan, le petit utilitaire électrique pour un usage urbain

Le Citan lancé en septembre 2021 est aujourd’hui complété par la version 100 % électrique, eCitan. Beaucoup plus léger, il existe en deux versions, long (4,5 m) et extra-long (4,9 m), pour une autonomie d’environ 280 km. Il est équipé d’un moteur électrique de 90 kW/122 ch et d’une batterie de 45 kWh. Il peut être chargé en courant alternatif (AC) à 11 kW ou, en option, 22 kW par le chargeur embarqué. En courant continu (DC), il peut être chargé jusqu’à 75 kW de 10 à 80 % en 38 minutes. Il est disponible avec un système de pompe à chaleur pour une plus grande autonomie. « Nous proposons un certificat de la batterie pendant 8 ans/160 000 km, qui protège si la capacité haute tension tombe sous 70 % de SOH pendant cette période », indique par ailleurs Hervé Joulin, chef de produit Citan et eCitan.

La capacité et la charge utile du eCitan (2,9 m3 et 544 kg ou 3,7 m3 et 722 kg selon la version) correspondent à celles du Citan. Le chargement est facilité par la porte coulissante à ouverture large et le siège du passager avant repliable. La longueur du compartiment atteint 2,75 m pour la version longue et 3,11 m pour la version extra longue.

Comme les versions essence et diesel, le eCitan est disponible en trois lignes d’équipements, First, Pro et Select. Le système multimédia MBUX avec écran tactile est livré de série et la connectivité s’est améliorée. « Nos modèles sont équipés d’un module de communication 4G LTE. Nous proposons aussi une solution de portail pour la gestion de flotte via des prestataires extérieurs comme Sofleet, Geotab sans nécessité de boîtier additionnel. Et grâce à notre App Mercedes, nos clients ont accès à l’ensemble des informations de leur véhicule en temps réel », indique Christophe Bauché, responsable connectivité chez Mercedes-Benz France. L’année passée, Mercedes-Benz a vendu plus de 40 000 véhicules utilitaires en Europe.