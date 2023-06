MéO, 40 ans de menuiseries bois-aluminium

Quarante ans déjà ! C’est en 1983 que le concept breveté de menuiseries bois-aluminium a vu le jour, lancé par la filiale du groupe Liébot, MC France, devenue MéO en 2020. A cette occasion, une grande opération de communication « phygitale », surprenante et joyeuse, est déployée pour faire connaitre les produits MéO.

« La Porte Bonheur MéO » est ouverte

La campagne anniversaire se déroule avec comme fil rouge le slogan « La Porte-Bonheur MéO ». Il a été choisi pour mettre en avant la notion de « Bonheur » à travers une porte d’entrée devenue à cette occasion un support d’expression artistique. « « La Porte-Bonheur MéO » est une porte ouverte à l’optimisme, aux petits et grands bonheurs », explique-t-on chez MéO. « La porte d’entrée d’un logement est une symbolique forte qui représente bien le bonheur : le bonheur de rentrer et de sortir de chez soi en ouvrant sa porte d’entrée… »

Six villes visitées par un road show

Pour fêter l’évènement, MéO a décidé d’aller à la rencontre du grand public en organisant un jeu concours jusqu’au 23 septembre 2023. Deux canaux pour y participer : un road show qui se déroule dans 6 villes de France ; en parallèle, ce même jeu concours en version digitale. Les passants (ou internautes) doivent tenter d’ouvrir « La Porte-Bonheur MéO » en choisissant une des 40 clés proposées. Si le participant réussi, il est automatiquement inscrit au tirage au sort et s’il échoue, il peut retenter sa chance grâce au jeu concours proposé en version digitale sur le site internet de MéO. Le jeu concours en ligne propose 20 portes d’entrée à ouvrir et derrière l’une d’elle, se cache un formulaire d’inscription pour participer au tirage au sort. De plus, dans chaque ville visitée, MéO met en avant sa marque, ses produits et présente les avantages des menuiseries bois-aluminium grâce à un stand qui est installé dans chaque ville sélectionnée pour le road show. « La Porte-Bonheur MéO » sera également exposée sur le stand MéO au salon Artibat qui se déroulera du 18 au 20 octobre 2023 au Parc des Expositions de Rennes.

Une porte d’artiste choisie par les collaborateurs

En amont du road show, MéO a souhaité impliquer ses collaborateurs en les invitant à choisir l’artiste, parmi quatre participants, qui allait customiser « La Porte-Bonheur MéO ». C’est l’artiste Cécile Aurégan illustratrice, peintre, designer textile et membre du collectif Artyshow qui est arrivée en tête du classement. Après fabrication en interne de la porte d’entrée Chenal, Cécile Aurégan est venue sur le site de MéO pour customiser « La Porte-Bonheur MéO » qui va voyager dans les 6 villes sélectionnées pour le road show.

Prochains rendez-vous pour découvrir « La Porte Bonheur » : samedi 17 juin à Nantes, place de l’Ecluse et samedi 24 juin à Rennes, place Hoche de 11h à 18h.