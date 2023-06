Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes réunis à Istanbul

Ce rendez-vous, mêlant travail et visite d’agrément a été l’occasion saluer l’arrivée de 3 nouveaux partenaires Menuisiers Certifiés, qui ont rejoint la dynamique des 71 partenaires des réseaux Profils Systèmes de l’Hexagone : Pierre-Yves Vials en tant que repreneur de la société Atelier CIA à Montrond-les-Bains (42), Fabrice Cazzitti, dirigeant de la société Marie-Barrault à Portes-les-Valences (26), et David Plissonneau, dirigeant de la société Sojag basée à Baie-Mahault en Guadeloupe. Ce dernier était accompagné de son responsable technique et commercial, Guillaume Chevalier.

Bilan, formation et partage d’expériences

Au menu des quatre jours de rassemblement, un premier volet abordait le bilan des actions marketing et communication du premier trimestre, les objectifs d’amélioration continue, la visibilité des labels, le plan de formation, mais aussi les nouveautés produits indoor/outdoor, les nouveaux outils digitaux, ainsi qu’une conférence sur le marché du recrutement face aux attentes des nouvelles générations… un programme riche et varié, rythmé comme de tradition par des moments d’échanges et de partages d’expériences, qui font la force des réseaux.

Convivialité, entraide et cohésion d’équipe

Au-delà des journées d’études, des moments conviviaux ont renforcé encore la cohésion au sein des réseaux Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes : la découverte de la ville d’Istanbul, avec une croisière sur le Bosphore dès le premier soir ; la visite du palais Topkapi et des Mosquées de Sainte Sophie et Suleiman ou bien encore un jeu de piste par équipe, des plus ludiques, à travers le célèbre Grand Bazar. La convention s’est clôturée par une soirée dîner-spectacle très appréciée, en roof top, au prisé restaurant Club 360° qui offre une vue à 360 degrés sur la ville magnifique.

