Menuisiers Profils Systèmes accueille deux nouveaux membres

L’entreprise héraultaise Profils Systèmes annonce l’arrivée de deux nouveaux entreprises au sein de son réseau Menuisiers Certifiés Profils Systèmes.

En ce début d’année 2021, la famille Profils Systèmes s’agrandit. Le gammiste languedocien annonce l’arrivée de deux nouvelles entreprises au sein de son réseau Menuisiers Certifiés Profils Systèmes : Menuiserie Huchet de Davézieux (07) et NV Aluminium située à Canteleu (76).

Menuiserie Huchet à Davézieux :

« Besoin d’un réseau fort ».

Créée en 1986, la société ardéchoise Menuiserie Huchet fabrique et pose des menuiseries, vérandas, pergolas, portails, portes, garde-corps, volets, et mur-rideau en aluminium pour les particuliers sur les départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, La Loire et le Rhône. « Nous sommes client Profils Systèmes depuis de nombreuses années et nous souhaitions nous investir encore plus dans ce partenariat », explique Gérald Huchet, P-dg de l’entreprise, qui se déclare enthousiasmé pat sa « communication forte et dynamique » et « les outils pratiques et des plateformes utiles pour l’ensemble des acteurs de notre société » proposés par le réseau.

Quant à ses attentes, elles se placent au niveau des échanges humains avec la tête de réseaux comme avec les autres partenaires afin de faire progresser l’entreprise. « La chose essentielle pour nous est d’échanger avec les adhérents du réseau », poursuit Gérald Huchet. « Nous avons besoin d’avoir un réseau fort et des échanges constructifs pour nous améliorer encore plus et pousser notre société vers le haut ! »

Outre son atelier de fabrication, elle dispose sur le site de Davézieux d’un showroom de 100 m2. Elle compte aujourd’hui 18 salariés et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1,35 M€.

NV Aluminium à Canteleu (76) :

« Echanger et apporter notre savoir-faire ».

NV Aluminium a été créée en 1995 et reprise par David Fiève en 2017. La société normande fabrique et pose des menuiseries, vérandas, portes, garde-corps, volets, et mur-rideau en aluminium pour les professionnels et particuliers dans les départements du Calvados, de l’Eure, de l’Oise, de Seine-Maritime, des Yvelines et du Val-d’Oise. Cette société de 5 salariés a réalisé un chiffre d’affaires de 786 000 euros en 2019.

Menuisier Certifié Profils Systèmes NV Aluminium à Canteleu (76). - © Profils Systèmes Close Lightbox

« Nous avions besoin de nous sentir épaulé par une société comme Profils Systèmes », justifie David Fiève, P-dg de la société. « Rejoindre le réseau des Menuisiers Certifiés est un gage de sérieux après de notre clientèle. »

Parmi les outils et services développés par Profils Systèmes pour ses adhérents, David Fiève confie son intérêt pour « les formations au cours de l’année : commerciales ou techniques, elles correspondent vraiment à nos besoins de développement ».

Il est, lui-aussi, avide d’échanges avec les autres partenaires du réseau. « Nous attendons d’avoir une aide technique. Pouvoir échanger avec les adhérents sur leur façon de travailler et peut-être apporter nous aussi notre savoir-faire. »