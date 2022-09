Menuiserie Magnin rejoint le Groupe Malerba

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Rhône Supprimer Loire Supprimer Stores et fermetures Supprimer Menuiserie intérieure Supprimer Malerba Supprimer Valider Valider

Bruno Malerba Finances annonce l'acquisition de cette entreprise installée à Charlieu (42) et spécialisée dans les escaliers.

Acteur de la menuiserie intérieure, le groupe Malerba poursuit son développement. Bruno Malerba Finances annonce l'acquisition de Menuiserie Magnin, une entreprise située dans le nord du département de la Loire, à Charlieu, à 20 km du siège du groupe Malerba, à Cours (69). Cette société créée en 1984 était détenue par un family office. Elle est partenaire de plusieurs promoteurs immobiliers, dont Nexity et Bouygues Immobilier. Menuiserie Magnin emploie 45 personnes et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 7 M€. Le groupe Malerba entend moderniser le parc de machines et étendre de 1500 m² la surface de l'entreprise. Les savoir-faire croisés de Malerba et Menuiserie Magnin conduiront au lancement d'une gamme d'escaliers bois-métal.