Menton : reprise du chantier de l’hôtel 5 étoiles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Hôtel de région Supprimer Valider Valider

Les travaux de construction de l’hôtel 5 étoiles arrêtés mi-2020 reprennent, pour une livraison estimée dans 18 mois.

À Menton (Alpes-Maritimes), le chantier de construction du futur hôtel 5 étoiles de Garavan a repris au mois de novembre dernier. Notons que les travaux avaient été arrêtés en 2020. Ils concernent actuellement le gros œuvre, qui a été confié à la société Bouygues. Cette phase du chantier devrait être livrée au mois d’octobre 2022. Concernant la livraison de l’ensemble du projet, celle-ci devrait intervenir avant la fin de l’année 2023.

Rappelons que ce futur hôtel sera situé sur un terrain communal de plus de 11 000 m², à proximité du stade Lucien-Rhein et en face du port de Garavan. Ce projet sera conçu de manière à s’intégrer naturellement dans le paysage. Il a été dessiné par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et le metteur en scène des jardins méditerranéens Jean Mus.

À terme, le futur hôtel sera doté d’infrastructures de premier ordre avec, entre autres, un centre de congrès de 140 places, un espace spa-balnéothérapie-fitness et un restaurant. Au rez-de-jardin, un spa et des espaces de conférence s’ouvriront vers le jardin de citronniers. Le rez-de-chaussée, quant à lui, sera modulable.