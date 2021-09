Menton : renforcement du réseau d’eau potable avenue Porte-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Réseau d'assainissement Supprimer Valider Valider

L’entreprise Véolia Eau effectue des travaux sur le réseau d’eau entre les avenues Reine-Astrid et Laurenti jusqu’à la fin de l’année.

Depuis le début de l’année, la Ville de Menton (Alpes-Maritimes) intervient sur son réseau d’eau potable pour y procéder à des travaux de renforcement. Le passage de la tempête Alex y a occasionné des mouvements de terre importants.

Commencé au mois de mars dernier, le chantier de l’avenue Porte-de-France a été interrompu durant trois semaines au mois d’août. Il a repris, pour une livraison des travaux prévue en fin d’année. L’opération concerne, plus précisément, une section de 1 000 m comprise entre les avenues Reine-Astrid et Laurenti. Rappelons que la même opération avait été menée en 2016 entre le square Victoria et l’avenue Laurenti.

Ces travaux de renforcement du réseau d’eau potable sont réalisés par la société Véolia Eau. Cette dernière est la délégataire de service public de la communauté de la Riviera française. Filiale du groupe Véolia, elle assure la gestion déléguée des services d’eau et d’assainissement, dont la production et l’acheminement d’eau potable.