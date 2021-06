Menton : extension de l’école Marcel-Pagnol

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Travaux d'extension Supprimer Valider Valider

À Menton, le service des bâtiments communaux poursuit les travaux d’agrandissement de l’école élémentaire Marcel-Pagnol. L’État finance le projet à hauteur de 1 M€.

Les travaux d’extension de l’école élémentaire Marcel-Pagnol, rue Paul-Morillot à Menton (Alpes-Maritimes), ont débuté en février dernier pour une durée de huit mois. Ils ont commencé par la démolition des six logements situés au deuxième étage du bâtiment. Actuellement, les opérations, menées par le service des bâtiments communaux, se concentrent sur le remplacement des menuiseries extérieures et des volets roulants côté sud, et sur la réalisation du doublage thermique et acoustique des murs. Les raccordements des réseaux des eaux usées et pluviales, ainsi que la création d’un escalier intérieur pour relier les différents niveaux, sont également en cours.

Concrètement, ce projet d’agrandissement inclut la création de deux nouvelles salles de classe, d’une bibliothèque, d’une salle des maîtres, d’une salle polyvalente et de sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap. La mise en place d’un ascenseur extérieur et l’aménagement d’une cour de récréation devant l’entrée principale sont également programmés.