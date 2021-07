Menton : dernière phase des travaux pour la restauration extérieure du palais de Carnolès

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

La consolidation de la terrasse et des trois balcons marque la dernière étape du chantier de rénovation du palais de Carnolès. Cette opération sera réalisée d’ici l’été prochain.

Construit au 18e siècle, le palais de Carnolès - musée des Beaux-Arts, à Menton (Alpes-Maritimes), fait l’objet de travaux de restauration extérieure depuis le mois d’avril 2020. Le projet, porté par la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française (CARF) pour la ville de Menton, et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, et de Sophie Tramonti, architecte du patrimoine, est en cours d’achèvement. Il reste à renforcer la terrasse et les trois balcons du palais.

Suivi par le service des bâtiments communaux, ce projet chiffré à 1,3 M€ entre dans le cadre de la campagne de restauration des édifices patrimoniaux, qui a débuté en 2018 avec la réhabilitation de la basilique Saint-Michel-Archange. Après la restauration extérieure du palais de Carnolès, la campagne se poursuivra par la réhabilitation extérieure de la chapelle des Pénitents blancs, qui est en cours d’étude.