Mennecy : travaux en cours pour la réhabilitation du gymnase Guitton

En Essonne, le gymnase René Guitton, à Mennecy, fait l’objet de travaux de réfection de toiture et de réhabilitation partielle.

Le gymnase René Guitton, à Mennecy (Essonne), est un équipement important dans la vie des Menneçois. Construit dans les années 70, il est aujourd’hui vieillissant et nécessite des travaux de réhabilitation. L’appel d’offres a été clôturé le 25 janvier dernier, et le chantier est actuellement sur les rails pour une durée de cinq mois.

Cette opération de réhabilitation porte sur la restauration des façades et de la couverture du gymnase. Les éclairages seront également revus. L’étanchéité en terrasse sera par ailleurs refaite, avec la mise en place d’une isolation et de panneaux solaires. Un bardage thermique remplacera les parties vitrées. En outre, des travaux permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite seront prévus. À ceux-ci s’ajoutera l’aménagement de sanitaires plus confortables.