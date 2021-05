Mennecy : quelques projets subventionnés par la Région Île-de-France

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La rénovation de l’école maternelle, celle du centre commercial et celle des courts de tennis, à Mennecy, comptent parmi les projets bénéficiaires des subventions de la Région.

La Région Île-de-France a accordé 1,5 M€ de subventions pour accompagner certains projets de la ville de Mennecy (Essonne) en faveur de la transition écologique. Le projet de réaménagement du centre culturel Jean-Jacques Robert est l’un des bénéficiaires de ce soutien financier. Pour rappel, une aide de 930 k€ lui a été attribuée.

La municipalité de Mennecy va également engager des travaux de réhabilitation et d’extension afin de donner un coup de neuf au bâtiment de l’école maternelle de l’Ormeteau. À l’issue du chantier, qui va débuter l’année prochaine, l’établissement sera doté de trois nouvelles salles polyvalentes. Le projet, d’un montant de 436 k€, bénéficiera d’une aide de 218 k€ de la Région. L’ouverture de l’école est prévue pour la rentrée scolaire 2022.

Deux autres programmes portés par la ville de Mennecy vont aussi bénéficier du soutien régional. L’un consistera à moderniser le centre commercial Verville, en végétalisant ses espaces intérieurs et en y ajoutant des jeux pour enfants. Une aide de 182,5 k€ a été votée pour mener à bien ce projet. L’achèvement des travaux est prévu pour l’année prochaine. L’autre programme concernera la rénovation des courts de tennis no 13 et no 14 du club de la ville, pour pouvoir les utiliser dans les meilleures conditions. Ce projet a obtenu un soutien financier de 20 k€ de la Région Île-de-France.