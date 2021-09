Mennecy : les travaux du poste de police touchent à leur fin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Mennecy, un bâtiment situé près du centre-ville a été rénové pour devenir un nouveau poste de police.

Afin d’assurer la tranquillité des habitants de Mennecy (Essonne), la mairie a renforcé les effectifs de ses agents de police. En ce sens, une grange construite en 1903 a été rénovée pour devenir un nouveau poste de police municipale. Les travaux ont consisté à construire des bureaux administratifs, des installations sanitaires, un espace de détente et un centre de supervision urbain. Dix agents de police, une secrétaire, quatre agents de surveillance de la voie publique et deux auxiliaires canins sont actuellement logés dans le nouveau local, qui a été inauguré le 11 septembre dernier. En outre, 17 places de stationnement ont été aménagées, avec la mise en place d’un accès sécurisé. Trois sont réservées aux voitures de police, une aux personnes à mobilité réduite et deux à la recharge des véhicules électriques.

Le bâtiment porte le nom de « Clarissa Jean-Philippe », une policière victime d’un acte terroriste le 8 janvier 2015 à Montrouge.

Les travaux, chiffrés à environ 1,2 M€, ont été en partie subventionnés par le Département (450 k€) et la Région (105 k€).