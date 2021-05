Mennecy : le centre culturel Jean-Jacques Robert va bientôt se refaire une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Equipement culturel Supprimer Valider Valider

Le centre culturel de Mennecy va faire l’objet d’une grande transformation à partir de septembre 2021.

La Ville de Mennecy (Essonne) a décidé de donner un nouvel élan au centre culturel Jean-Jacques Robert, situé avenue de Villeroy. Étant un lieu essentiel qui accueille aussi bien des spectacles que des expositions et des activités artistiques, l’établissement sera réaménagé. Les travaux démarreront en septembre pour une durée de douze mois. Le complexe culturel, fréquenté par près de 20 000 spectateurs chaque année, rouvrira donc ses portes au public en septembre 2022.

Le projet de rénovation et d’extension du centre culturel vise essentiellement les espaces destinés au public. Les travaux permettront ainsi d’agrandir et d’embellir la salle de spectacles, passant de 336 à 650 places assises. La scène, les éclairages et les systèmes de ventilation seront aussi rénovés. Les travaux, d’un coût total d’environ 3 M€, bénéficient d’une subvention de 930 k€ de la Région Île-de-France.