« Même pas mal », la nouvelle campagne de l’OPPBTP contre les TMS

Première cause de maladies professionnelles (87 %) dans le BTP, les troubles musculo-squelettiques (TMS) touchent les muscles et articulations des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets…), des genoux ou du dos. Les gestes répétés, les efforts soutenus, les postures contraintes et les vibrations en sont les principales causes. En parallèle, l’organisation du travail et les facteurs psychosociaux peuvent favoriser leur apparition. Chaque année, 8000 salariés sont en arrêt de travail à cause des TMS. Le coût annuel direct est de 186 millions d’euros de cotisations versées par les entreprises.

Des actions en région

Du 3 avril au 13 mai 2023, l’OPPBTP s’associe aux acteurs des branches du BTP, la CNAM et les Services de Prévention de Santé au Travail du BTP (SPST-BTP), pour lancer un dispositif de communication, d’information et d’accompagnement terrain, avec le soutien de la Direction Générale du Travail, de l’INRS et des organisations professionnelles. Les actions seront déclinées en région, grâce à la mobilisation des partenaires régionaux et départementaux.

À la rencontre de 500 entreprises

Le dispositif s’organise autour de trois axes principaux : la communication (kit par métier autour du concept « Même pas mal », sur les réseaux sociaux, par la diffusion de vidéos et l’affichage), l’information (site dédié memepasmalbtp.fr, webinaires, vidéos pratiques, lettre de la prévention, kit ludique pour les CFA…) et enfin, une présence sur le terrain, avec 150 conseillers en prévention qui iront à la rencontre de 500 entreprises, dont un quart de TPE, pour réaliser des diagnostics et proposer des accompagnements sur-mesure.

Des données recueillies et des initiatives concrètes

L’OPPBTP dispose de formations ADAPT Métier et ADAPT BTP. Les diagnostics réalisés et les données recueillies permettront de disposer d’un baromètre, de retours d’expérience et de témoignages. Ces nouvelles données permettront d’organiser durablement l’action des branches BTP en faveur de la prévention du risque TMS. Pour rappel, l’OPPBTP recense déjà sur son site des initiatives concrètes d’entreprises qui réduisent les risques de TMS : potence de levage, cloueur portatif sur perche télescopique, coupe-câble électrique, coupe-tige sur batterie, lève-climatiseur, etc.