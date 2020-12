Melun Val de Seine : lancement d’un appel à projets pour la réalisation et la vente d’un ensemble tertiaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Appel à projets Supprimer Valider Valider

Un appel à projets est lancé pour concevoir et commercialiser 10 000 m² d’espaces de travail à Melun Val de Seine.

La communauté d’agglomération Melun Val de Seine (Seine-et-Marne) a récemment lancé un appel à projets pour construire et commercialiser un ensemble tertiaire de plus de 10 000 m². Le futur bâtiment devra accueillir des espaces de travail dans le secteur du centre-gare de Melun.

Ce projet entre dans le cadre du programme d’aménagement du futur pôle d’échanges multimodal du quartier. Les promoteurs et architectes sélectionnés imagineront et développeront la performance et le bien-être de cet ensemble tertiaire. « Opération tertiaire innovante, au cœur névralgique de l'agglomération, elle témoigne de notre vision qui intègre les changements en cours dans notre société et de notre leitmotiv centré sur la qualité de vie des habitants d'une part et sur le rayonnement francilien de notre territoire d'autre part » souligne Louis Vogel, maire de Melun et président de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine.