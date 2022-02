Melun : des aménagements pour la reconquête de l’île Saint-Étienne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

De nombreux projets municipaux contribueront à la revalorisation de ce joyau historique de la ville de Melun.

La revalorisation de l’île Saint-Étienne est un enjeu majeur du plan Action cœur de ville de Melun (Seine-et-Marne). Depuis 2021, la Municipalité engage divers aménagements participant à la reconquête de ce joyau. Monument phare de l’île Saint-Étienne, la collégiale Notre-Dame a, entre autres, fait l’objet d’une restauration entre mars 2020 et décembre 2021.

Plusieurs artères seront par ailleurs rénovées en totalité. Les premiers travaux ont débuté depuis fin octobre avec la réfection des canalisations d’eau potable des rues du Four, Abeilard, Franc-Mûrier et Notre-Dame. Ces chantiers interviennent en amont de l’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications, puis de la rénovation de la chaussée et des trottoirs.

Enfin, les berges de Seine, ceinturant l’ensemble de l’île Saint-Étienne, offriront de belles promenades. En effet, les cheminements de ces trésors naturels ont été repris pour les rendre accessibles en tout temps et permettre le déplacement des PMR. La phase actuelle du chantier porte sur le gravillonnage du tronçon qui débute au niveau de la place Praslin et va jusqu’à l’extrémité de l’île.