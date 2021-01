Melun : démolition des deux tours des Mézeraux planifiée pour fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-Saint-Denis Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les immeubles du quartier des Mézereaux à Melun seront détruits à cause de leur vétusté et du trafic de stupéfiants.

Le bailleur social 3F Seine-et-Marne prévoit la disparition de ses 2 tours implantées dans le quartier des Mézereaux à Melun (Seine-et-Marne). Cette décision a été prise à cause de la vétusté des immeubles et du trafic de drogue qui empoisonne la vie des locataires. Dans l’ensemble, les habitants adhèrent au programme selon une évaluation sociale effectuée par un cabinet spécialisé en 2019. Le démarrage de l’opération est prévu pour fin 2022.

Un budget de près de 4,4 M€, hors sécurisation et hors relogement, sera mobilisé pour la réalisation de ce projet. Celui-ci n’a pas obtenu le soutien financier de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) parce qu’il s’agit d’un processus lancé hors programme. C’est donc la première fois que la société 3F finance une opération de destruction sur fonds propres. Une aide de 1,4 M€ a été néanmoins accordée par l’Action Logement dans le cadre de la démolition du patrimoine obsolète.

Le bailleur 3F a signé une charte de relogement avec Action Logement, la ville de Melun, la communauté d'agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) et l'Etat. Les locataires seront ainsi relogés à Melun et dans l’agglomération. Ils sont orientés chez 3F et chez d’autres bailleurs. Le programme touche au total 168 appartements situés rues Alfred-de-Musset et Joachim-du-Bellay.