Melun : démarrage de la seconde phase du projet Woodi en 2022

Le futur écoquartier Woodi proposera à terme une offre importante de logements.

Le projet du futur écoquartier Woodi résulte d’un partenariat entre la Ville de Melun (Seine-et-Marne), Crédit Agricole Immobilier et le spécialiste de la production de terrains à bâtir en ZAC, Loticis.

L’opération a débuté en 2017 pour une livraison prévue en 2027. Elle porte sur l’aménagement d’un terrain de 65 hectares, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Paris. Des équipements publics, des services et des commerces y sont prévus. Par ailleurs, cet aménagement prévoit la construction de quelques 2 700 logements sur 6 hectares, avec plus de 2 000 logements collectifs et environ 600 maisons individuelles.

La réalisation de ce futur écoquartier s’effectue en trois étapes. La première, débutée en 2017, s’est achevée en 2021. Elle a permis de construire 900 logements, 4 000 m² de commerces, une plaine des sports de 16 000 m², la conciergerie de quartier et la Maison Woodi. La deuxième phase d’aménagement commencera cette année et durera un an. Elle portera sur la construction d’environ 500 logements collectifs et 200 pavillons, d’un groupe scolaire, d’une crèche, de 2 000 m² supplémentaires de commerces et d’un gymnase. La dernière phase du projet s’échelonnera de 2024 à 2026. Elle concernera la réalisation d’environ 800 appartements, de 300 terrains à bâtir et de 5 000 m² de commerces.