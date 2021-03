MeisterDesign, l’alternative saine au sol vinyle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer France Supprimer Valider Valider

Fabriqué sans plastifiant nocif, le sol souple MeisterDesign du fabricant allemand MeisterWerke présente toutes les qualités du sol vinyle, sans les inconvénients.

Bénéficiant de l'écolabel Ange Bleu, le sol multicouche MeisterDesign allie les performances techniques aux qualités environnementales. Conçu sans PVC ni vinyle, il n’émet aucune odeur désagréable et résiste à la chaleur. Il présente par ailleurs tous les avantages d’un sol en vinyle : facilité d’entretien, robustesse, élasticité et étanchéité.

Des variantes pour tous les usages

Destiné à tout type de pièces, il est disponible en quatre variantes : comfort (acoustique), flex (faible épaisseur spécial rénovation), life (étanche et élastique) et pro (étanche et antichoc). Ces versions life et pro sont adaptées à une pose en salle de bain.

Il se compose d’une surface en polymère ou polyuréthane sans PVC, de couches de liège (version comfort), d’une plaque Aquasafe anti-gonflement en matériaux naturels (comfort et flex) ou d’une plaque étanche Ecuran, un bio-polyuréthane à base d'huile de colza, de ricin et de craie (life et pro).

Aspect bois ou carrelage, trois formats

Disponible en classes d’usage 23 à 33, MeisterDesign peut être posé sur plancher chauffant (à eau), dans les vérandas ou les locaux commerciaux à usage ordinaire tel que bureaux ou salles d’attente.

Il se met en œuvre à pose flottante, avec système d’assemblage par clic, sauf la version pro, appropriée pour un collage en plein. Côté esthétique, plusieurs aspects bois (chêne, frêne) ou carrelage (béton, pierre, terrazzo...) sont proposés, ainsi que trois formats, lame longue, lame courte ou carrelage.