MEETT, le méga-parc des Expositions de Toulouse enfin inauguré

Après un report lié à la crise sanitaire, le MEETT, le parc des Expositions flambant neuf de Toulouse, a été inauguré le samedi 4 septembre.

Le plus grand parc des expositions d’Occitanie est désormais accessible au public et aux professionnels. Il s’agit du MEETT, un haut lieu de rencontres et un pôle majeur d’attractivité économique qui se développe au nord-ouest de Toulouse (Haute-Garonne). Ce nouveau site a été inauguré le 4 septembre dernier, en présence de Georges Méric, président du conseil départemental, des élus et de professionnels, à l’occasion de la Foire internationale de Toulouse. Avec ce nouveau parc des expositions, le rayonnement de Toulouse Métropole, du Département de la Haute-Garonne et de la Région Occitanie sera renforcé.

Sur une étendue de 114 ha, le MEETT dispose de sept halls d’exposition, d’un centre de convention sur 15 000 m2, d’espaces extérieurs d’exposition, ainsi que de 5 000 places de stationnement. Son architecture a été imaginée par l’agence néerlandaise OMA de Rem Koolhaas.

Le MEETT prévoit d’attirer chaque année plus d’un million de visiteurs et 80 événements. Sa construction a nécessité un montant total de plus de 310 M€. Toulouse Métropole a participé à ce financement à hauteur de 199 M€, la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée à 45 M€, Tisséo Collectivités à 22 M€ et le conseil départemental à hauteur de 45 M€.