Méditerranée-Rhône-Saône : vers un axe fluvial et portuaire commun

© Copy Right by Thomas Hadorn Fotografie

Les représentants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice de l’axe Rhône-Saône, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et du Grand port maritime de Marseille (GPMM), réunis le 24 mai dernier à Lyon pour le deuxième Conseil de coordination interportuaire et logistique (CCIL) de l’axe Méditerranée-Rhône-Saône se sont engagés collectivement dans plusieurs projets visant à créer un ensemble fluvio-maritime partant des ports de la façade méditerranéenne et notamment du grand port maritime de Marseille-Fos et du port de Sète et Toulon, et s’étendant au-delà de Lyon jusqu’en Bourgogne.

Le principal de ces projets est la construction d'un grand port fluvio-maritime allant de Marseille à Lyon et au-delà et une infrastructure intégrée nouvelle.

Mobiliser le foncier portuaire

Ainsi, le CCIL a validé l’engagement d’une démarche structurante conjointe des opérateurs de l’axe (le Grand port maritime de Marseille, la Compagnie Nationale du Rhône, Voies Navigables de France, SNCF Réseau, le port de Sète, la métropole de Toulon en tant qu’autorité portuaire) pour préparer un grand projet de mobilisation du foncier portuaire et logistique dans l’hinterland.

Un schéma directeur, qui sera achevé au premier semestre 2024, mettra en cohérence les stratégies de développement à l’issue de concertations avec les territoires fin 2023, et identifiera les gisements fonciers pour accueillir des implantations industrielles et logistiques en cohérence avec le projet, à court, moyen et long termes.

L’élaboration associera également l’ensemble des gestionnaires de foncier économique proches des installations de transport massifié.

Elle sera menée en étroite articulation avec les conseils régionaux, en charge des SRADDET (Schémas régionaux d’aménagement et de développement durable du territoire), les métropoles de Marseille, Toulon et Lyon et les Chambres de commerce et d’industrie régionales, dans un objectif de sobriété foncière et de performance énergétique.

Un catalogue du foncier

Dans un objectif d’attractivité et de valorisation efficiente du foncier, les opérateurs s’engagent en complément à créer, d’ici fin 2023-début 2024, le catalogue foncier des sites du nouvel ensemble fluvio-maritime. En lien avec le schéma directeur, il permettra notamment de proposer des offres d’implantation en coordonnant la chaîne amont-aval.