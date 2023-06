Medef : la FDMC soutient Patrick Martin

C'est à l'unanimité que le comité directeur de la FDMC, réuni le 25 mai, a voté la proposition de la présidente de la FDMC Marie Arnout de soutenir Patrick Martin dans la course à la présidence du Medef. Le scrutin aura lieu le 6 juillet prochain. "La candidature de Patrick Martin est à même de permettre au Medef d’aborder l’avenir de manière solide et déterminé. Son expérience et son engagement sont appréciés de nos adhérents qui reconnaissent en lui un entrepreneur de terrain aux convictions fortes et volontaires", estime Marie Arnout dans un communiqué.

Patrick Martin, actuel président délégué, fait figure de favori. Il est propriétaire du groupe Martin Belaysoud, négociant en sanitaire-chauffage (Téréva) et quincaillerie-outillage-fournitures industrielles (Mabéo), établi à Bourg-en-Bresse (Ain).