Meaux : un nouveau visage pour l’école des Marronniers

À Meaux (Seine-et-Marne), l’inauguration de l’extension de l’école des Marronniers a eu lieu le lundi 13 septembre dernier en présence de Jean-François Copé, le maire de la ville, et des équipes communales. Lors de cet événement, les parents d’élèves ont pu visiter les nouvelles salles de classe. Celles-ci sont plus spacieuses et plus modernes, toutes équipées de tableaux numériques, et leurs systèmes de chauffage et d’isolation ont été repensés.

Les trois salles de classe nouvellement créées sont très lumineuses grâce aux baies vitrées. L’établissement scolaire est aussi équipé d’un nouveau réfectoire, situé au rez-de-chaussée, pouvant accueillir tous les élèves de l’école, et d’une cantine scolaire installée en rez-de-jardin. L’école des Marronniers agrandie et rénovée entre ainsi dans l’ère moderne de l’excellence éducative, visant à offrir aux élèves un cadre de vie amélioré. Les travaux, qui ont duré un an et demi, ont été financés par la Ville de Meaux à hauteur de 3 M€.