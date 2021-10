Meaux : la Ville souhaite développer les pistes cyclables d’ici 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La mairie de Meaux a présenté aux habitants ses quatre projets de pistes cyclables dans différents quartiers.

Le 15 septembre dernier, lors d’une concertation publique, la Ville de Meaux (Seine-et-Marne) a présenté aux habitants quatre projets majeurs de pistes cyclables, dont la construction durera jusqu’en 2024. Ces nouvelles pistes vont permettre à de nombreux Meldois de se déplacer en ville à vélo. Le premier projet inclut la réalisation d’une passerelle cyclable entre l’avenue du Président-Roosevelt et l’avenue de la Victoire. À sa livraison en mars 2022, celle-ci permettra aux cyclistes de traverser le canal de l’Ourcq à l’abri des voitures. Afin de commencer le chantier de la piste au mois de novembre, les réseaux électriques ont été enfouis.

La deuxième piste cyclable sera aménagée près du musée de la Grande Guerre, boulevard du Mémorial-Américain. Dès le mois de février 2022, un chantier sera lancé pour sécuriser l’espace piétons et celui destiné aux deux-roues avant la mise en place d’un trottoir. Ces derniers seront séparés de la chaussée par une haie végétale. Le troisième projet se déroulera dans le centre-ville de Meaux. Pour cela, la Ville prévoit de lancer les études d’une piste au niveau des remparts, boulevard Jean-Rose et cours Raoult. L’opération pourrait être programmée dès 2023. Concernant le dernier projet, la Ville souhaite poursuivre l’aménagement de la circulaire nord du quartier de Beauval entre 2023 et 2024, et prolonger les pistes du boulevard du Maréchal-Bessières, du boulevard du Chevalier-Bayard, du boulevard Albuquerque et du chemin de Beauval.