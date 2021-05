Meaux : la chapelle Marquelet de La Noue se transforme en un lieu de création artistique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Travaux de transformation Supprimer Valider Valider

Les Meldois disposeront d’un nouveau lieu de création artistique d’ici quelques mois.

La chapelle Marquelet de la Noue à Meaux (Seine-et-Marne), occupée autrefois par la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, s’apprête à vivre un changement. Des travaux visant à la transformer en un lieu de création artistique vont démarrer à l’automne 2021. Lancé par la Ville, ce projet chiffré à 300 k€ a pour but de pallier le manque d’infrastructures dédiées à la création artistique. « Nous avons une demande de lieux de répétition émanant en particulier des associations de danse et de théâtre. La chapelle nous a semblé pouvoir répondre à ces besoins. Sa superficie et sa situation en cœur de ville en font un lieu idéal », confie le maire de Meaux. La municipalité veut également y accueillir des expositions en lien avec les acteurs culturels meldois.

Cette opération prévoit, entre autres, d’aménager un parquet de danse, de créer un nouveau vestiaire et d’installer un chauffage adapté. D’ici 2022, les associations de Meaux et de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux pourront utiliser la nouvelle infrastructure, et ce, selon un planning géré par la Direction de la culture. La mairie veut proposer un usage équitable du lieu.