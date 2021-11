MB Rock Premium, laine de roche haut de gamme pour murs à ossature bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisan isolation Supprimer Isolation Supprimer Isolation thermique Supprimer Laine de roche Supprimer Rockwool Supprimer France Supprimer Valider Valider

Rockwool a fait évoluer sa gamme Mb Rock, qui affiche désormais un étiquetage sanitaire A+ et s’accompagne d’une nouvelle version haut de gamme, Mb Rock Premium.

La gamme de panneaux de laine de roche Mb Rock est conçue pour l’isolation entre montants des constructions à ossature bois. La nouvelle version Mb Rock Premium présente une masse volumique de 65 kg/m3 et une conductivité thermique de 0,032 W/m.K (contre 50 kg/m3 et un lambda de 0,034 pour Mb Rock), assurant un confort acoustique et thermique maximal, hiver comme été.

Ces panneaux semi-rigides à bords flexibles conviennent pour tous types de bâtiments à ossature bois, résidentiels ou professionnels, individuels ou collectifs. Disponibles en trois largeurs de 365 mm, 565 mm et 590 mm et cinq épaisseurs de 95 à 200 mm, ils sont doux au toucher et confortables à poser. Le caractère non hydrophile et semi-rigide des matériaux est certifié Acermi et conforme aux prescriptions du NF DTU 31.2.