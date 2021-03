MB Fermeture rejoint Concept Alu

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Vérandas Supprimer France Supprimer Valider Valider

La société MB Fermeture, dirigée par Maxime Boisdon à Courteranges (10), rejoint le réseau de concessions développé par Concept Alu, fabricant vendéen d’extensions, de vérandas, de pergolas et d’abris de piscines.

Lancé en 2013, le réseau de l’entreprise vendéenne Concept Alu annonce l’arrivée de son 35e concessionnaire à Courteranges (35) avec la société MB Fermeture, ce qui porte à 44 le nombre de ses points de vente.



Cette nouvelle concession, avec un showroom de 300 m², est dirigée Maxime Boisdon, menuisier artisan, qui a créé son entreprise en 2011. Spécialisé dans la pose de menuiseries aluminium, bois et PVC (vérandas, pergolas, portails, fenêtres, etc.), il effectue des prestations de pose clés en main (déclaration de permis, maçonnerie, électricité, etc.) avec des marques de référence. « Un jour, je suis tombé en concurrence face à Concept Alu pour une pose de véranda », raconte-t-il. « Naturellement,

j’ai voulu en savoir davantage sur leur produit – l’Extanxia en l’occurrence – et je me suis aperçu que celui-ci était très qualitatif pour un prix comparable à celui pratiqué par mon ancien fournisseur. C’est ce positionnement premium et cet excellent rapport qualité-prix qui m’ont convaincu de prendre contact avec la marque. »

Après avoir échangé avec des confrères ayant déjà sauté le pas, il a rencontré Stéphane Genat, responsable de l’animation du réseau, puis Yoann Arrivé, président de Concept Alu, en septembre, qui ont fini de

le convaincre. « Aujourd’hui, nous souhaitons vraiment devenir leader

de l’extension de l’habitat dans notre secteur et nous positionner comme

un vérandaliste premium », poursuit Maxime Boisdon. « C’est d’ailleurs pour cela que nous avons choisi Concept Alu, car nous avons les mêmes objectifs. Pour y parvenir, nous avons désormais deux équipes de pose formées par Concept Alu et un commercial qui va venir m’aider à répondre aux nombreuses sollicitations déjà reçues à la suite de nos communications. »