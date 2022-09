Maxime Lejeune, 33 ans, représente la troisième génération de l'entreprise familiale de peinture. Ancien formateur au Greta(1) et enseignant en lycée professionnel pendant cinq ans, cet artisan, qui est président des peintres de la Creuse à la FFB, a reçu, début 2022, le prix régional Stars et métiers dans la catégorie Responsable, pour sa capacité à intégrer les préoccupations sociales et environnementales.