Maxeda DIY a lancé sa marketplace dans le Benelux

Le groupe Maxeda DIY, le premier groupe de distribution de produits de bricolage du Benelux, a annoncé le lancement le 2 février 2023 d'une place de marché en ligne sur les sites et les applications de ses enseignes Brico, BricoPlanit et Praxis. Pour ce faire, le groupe de distribution néerlandais s’appuie sur la technologie SaaS de Mirakl,

1 M de produits à terme

Pour son lancement, elle propose plus de 10 000 produits en ligne. « Ce chiffre s'ajoute aux 90 000 produits déjà en vente sur Brico.be, Praxis.nl et ses applications. » D’après le communiqué, Maxeda sera en mesure d'offrir plus d'un million de produits à ses clients grâce à cette place de marché.

Pour rappel, Maxeda DIY est le leader de la distribution bricolage dans le Benelux. Il compte trois enseignes (Brico, BricoPlanit et Pr&axis), 7000 salariés, 339 magasins (de 3000 à 5000 m²) et réalise « 1,5 Md€ de ventes nettes. »