MAURICE BLANC MODERNE GRENOBLOIS

Le Grenoblois Maurice Blanc (1924-1988) consacre sa vie à l'architecture et à l'urbanisme avec une contribution originale qui se déploie entre 1950 et 1980. Maître d'œuvre engagé, il est l'un des initiateurs locaux de la formation permanente des architectes et un acteur politique municipal. Pour cet humaniste amoureux de la montagne, l'habiter au sens large est l'occasion d'expérimenter à partir de l'actualité internationale et d'approches pluridisciplinaires. Ses réalisations constituent des démonstrations de sa compréhension de la modernité : une conception plastique de l'architecture, l'exploration des nouveaux matériaux, techniques et mises en œuvre, notamment en collaboration avec Jean Prouvé. De la villa au lotissement, de l'immeuble au grand ensemble - en passant par l'église, le cimetière ou l'équipement culturel -, il aboutit à des dispositions spatiales inédites pour fonder progressivement les éléments de langage d'une architecture-paysage.