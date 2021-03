Maurepas : la nouvelle crèche prête à accueillir les enfants depuis début mars

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Maurepas, les tout-petits et les professionnels de la petite enfance bénéficient des locaux tout neufs de la crèche de la Villeparc.

Après plus d’un an de travaux, la nouvelle crèche de la Villeparc, à Maurepas (Yvelines), a ouvert ses portes le 1er mars 2021. Son inauguration était attendue en septembre dernier, mais elle a été retardée par la crise sanitaire. La structure a pris place près du centre commercial des Coudrays, allée de la Meuse. L’ancienne école maternelle de la Villeparc a été réhabilitée pour créer cette crèche de 78 berceaux dans un espace de 800 m2. Ce nouvel équipement plus moderne comprend quatre espaces de vie bien distincts selon l’âge des enfants. Par ailleurs, le parking situé boulevard du Rhin a triplé sa capacité. L’aménagement d’un dépose-minute devant la crèche a par ailleurs été prévu.

La crèche de la Villeparc est aménagée pour remplacer la crèche des Hauts-Bouleaux, rue de la Beauce, la plus ancienne de Maurepas. Cette dernière, d’une capacité de 60 places, était devenue vétuste, et vient d’être définitivement fermée. Les travaux de réaménagement de la crèche de la Villeparc, d’un montant de 1,95 M€, ont été financés par la Ville à hauteur de 687,8 k€. La Caisse d’allocations familiales et l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines y ont respectivement investi une somme de 577 k€ et de 310 k€. L’État a également apporté une subvention de 375 k€ au titre de soutien à l’investissement local.