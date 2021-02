Mauléon : arrêt du chantier du terrain synthétique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le réaménagement du terrain Jeannot Lasserre en gazon synthétique est suspendu. La reprise du chantier dépendra de la décision du tribunal.

Le terrain Jeannot Lasserre, situé au cœur du complexe sportif de Mauléon (Pyrénées-Atlantiques), fait l’objet de travaux depuis le mois d’octobre 2021. L’opération consiste à le réaménager en gazon biosynthétique. L’objectif est de disposer d’un terrain qui résiste aux caprices climatiques et qui soit ainsi utilisable toute l’année.

Le 14 janvier dernier, à quelques jours de la livraison du chantier, le tribunal administratif de Pau a exigé sa suspension. À noter que la fin de l’opération était prévue fin janvier. Deux entreprises, qui n’ont pas été retenues pour ce marché, ont saisi la justice pour un contentieux concernant l’exécution des travaux. Elles plaident, en effet, pour la modification du marché public initial et réclament l’arrêt du chantier. Louis Labadot, le maire de Mauléon, reste optimiste et espère reprendre rapidement les travaux. « Ce terrain était une promesse de campagne et c’est un exploit de le mener au bout », précise l’élu.