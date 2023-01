Maugin, un nouveau directeur industriel et un plan sur 5 ans

Maugin a nommé Stéphane Farinole en septembre 2022 au titre de directeur industriel. L’occasion d’établir une feuille de route sur 5 ans pour « orienter sur les développements et les usages à consolider pour atteindre, d’ici 2027, les 100 millions d'euros de chiffres d’affaires », d'après leur communiqué. Cette stratégie s’appuiera notamment sur la croissance de Terres de Fenêtre en tissant un total de 350 partenariats. Au même horizon, la filiale souhaite fabriquer 200 000 menuiseries par an, grâce à 100 embauches qui porteront les effectifs à 400 collaborateurs.

Stéphane Farinole vise une croissance de 9 % annuels sur la fabrication de fenêtres PVC et alu et de portes d’entrée. Il compte ainsi sur un investissement de 7 M€ en 5 ans. Maugin vient d’ailleurs d’acheter, pour 800 000 €, une nouvelle machine qui sera livrée en septembre 2023 sur son site de Saint-Gervais (85). Elle permettra le soudage bord à bord des profils PVC sur ses menuiseries plaxées, grâce à une « grande qualité de finition dans les angles des châssis, comparable à l’esthétique de l’aluminium », promet le même communiqué. Maugin entend aussi développer des nouveaux centres d’usinage PVC et alu afin d’augmenter d’environ 20 % ses capacités de production d’ici 2024. En septembre dernier, Maugin a racheté Amiquar, un groupe industriel exclusivement composé de PMI avec un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros au premier semestre 2022.

Passé par Sagem, Lapeyre ou encore K-Line pendant 10 ans, Stéphane Farinole connaît le secteur. Sa nomination intervient en parallèle de l’éloignement de Bertrand et Hervé Maugin du pilotage de la société. Les deux frères, qui ont repris l’entreprise familiale en 1990, deviennent ainsi actionnaires minoritaires.