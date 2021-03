Maugin mise sur son réseau Terres de Fenêtre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Réseaux Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Présent à parts égales sur trois réseaux de distribution, le groupe Maugin affiche de grandes ambitions pour son réseau de menuisiers-installateurs Terres de Fenêtre. Bertand Maugin, son P-dg se fixe pour objectif d’atteindre 250 partenaires d’ici 2023.

L’année 2020, malgré ses aléas, aura été active et fructueuse pour le groupe Maugin, avec des résultats dans le vert. « Nous clôturons notre bilan au 31 mars 2021. Mais, malgré les trois premiers mois de l’exercice – avril-mai-juin 2021 – en chute de 40% par rapport à l’exercice précédent, nous allons au final avoir un bilan positif aux alentours de +3% à +4% sur l’année », se réjouit Bertand Maugin. L’activité du groupe étant pour les deux tiers sur la rénovation, il a profité de la nouvelle appétence des particuliers pour l’aménagement de leur maison. « Le panier moyen en rénovation est passé de 4 à 6 fenêtres », constate-t-il.

Montée en gamme et nouvelle signature

Outre une forte activité pour rassurer le personnel lors du premier confinement et, dans un deuxième temps, remplir carnet de commandes, l’année 2020 a été marquée par le lancement de deux grandes nouveautés. Côté produits, après un an et demi de travail avec son partenaire gammiste Deceuninck, Maugin a lancé en juillet sa nouvelle gamme Eclea en PVC fibré, marquant une montée en gamme de l’offre.

La nouvelle signature du réseau Terres de Fenêtre : "L'excellence française près de chez vous". Close Lightbox

Le fabricant de menuiseries PVC et aluminium a également profité de cette année particulière pour faire évoluer l’identité de marque de son réseau Terres de Fenêtres, en retravaillant la charte graphique et le logo, mais aussi en renforçant son positionnement marketing sur deux notions essentielles que sont la fabrication française de ses produits (fenêtres, portes et volets roulants) et la proximité avec ses clients. Il se concrétise parplus en adéquation avec le rôle du réseau. « Nos partenaires, partout en France, nous permettent d’être en prise directe avec le terrain et de faire remonter les attentes des particuliers », poursuit Bertrand Maugin.

Doubler le nombre de partenaires en deux ans

La multiplicité des circuits de distribution de Maugin lui permet de couvrir la totalité de la France, Corse comprise. « Nos menuiseries sont distribuées d’une part par nos 120 partiaires du réseau Terres de Fenêtre ; d’autre part par 650 menuisiers-installateurs hors réseau ; enfin via des enseignes de négoce comme Gedimat ou Bigmat. Chaque circuit représentant environ un tiers de notre chiffre d’affaires », détaille le P-dg de Maugin. Une répartition qui est appelée à évoluer. « Notre objectif est de pousser le réseau pour qu’il représente 45 à 50% du chiffre d’affaire. »

Bertrand Maugin (à droite), P-dg de l'entreprise, et son frère Hervé, directeur général, sont ensemble à la tête de l'entreprise familiale depuis 1989 - © Valery Joncheray Close Lightbox

Un an de roadshow à la rencontre de ses partenaires



Pour Maugin, rien de mieux que d’être sur le terrain à la rencontre de ses partenaires et de leurs clients. A partir du 15 avril 2021, les trois chefs des ventes et quatre animateurs réseaux vont se relayer au volant d’un camion, pour un roadshow d’un an pour fédérer les équipes et faire connaître les produits et services de la marque. Des vidéos présenteront les derniers développements techniques et des conseils de poses, avec des plans de coupe, l’accès à l’extranet, etc. « Surtout, nous allons écouter nos partenaires et leurs collaborateurs, qui ont un rôle clé dans la connaissance du client final. Ce sera aussi l’occasion d’aller à la rencontrer de nos prospects pour les convaincre de rejoindre le réseau. Ce travail de terrain est capital, car il nous permet vraiment de connaître les besoins et les envies des professionnels comme du consommateur, et d’être sûr que nous partons dans la bonne direction » conclut Bertrand Maugin.





Terres de Fenêtre a intégré 21 nouveaux partenaires entre juillet 2020 et janvier 2021. Bertrand Maugin et ses équipes ambitionnent de doubler ces effectifs d’ici 2023. « Nous avons certes un bon maillage sur le plan national – nos zones de chalandises sont d’environ 200 000 habitants – mais avec quelques zones blanches ou des secteurs qui ont besoin d’être renforcés. De plus, nous avons remarqué que la clientèle réseau est plus fidèle et cela nous permet de mieux anticiper.» Le défi est certes ambitieux, mais pas inatteignable. « L’année que nous venons de passer a montré aux professionnels l’intérêt de travailler en réseau, avec cette notion d’artisan indépendant mais pas seul. » En cas de difficulté, en effet, un réseau apporte non seulement un ensemble de supports et de services, mais permet aussi d’échanger avec ses confrères, de partager ses expériences, positives comme négatives, et surtout offre une puissance de communication dont un artisans isolé ne dispose pas à l’heure de relancer l’activité. C’est donc en priorité ces “solitaires” que Maugin va tenter de conquérir pour faire grandir le réseau. « Certains d’entre eux, clients de longue date, nous ont déjà fait savoir qu’ils souhaitaient rejoindre Terres de Fenêtre. » Quelques mariages en vue après des années de vie commune...