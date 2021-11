Maugin et M.A.B. fusionnent

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Maugin et M.A.B., auparavant indépendants, ont fusionné pour former une seule entité et proposer un interlocuteur unique aux professionnels.

En 2016, le groupe Maugin a repris la société M.A.B afin de faire profiter à ses clients de produits portes d’entrée complémentaires fabriqués avec la même exigence que dans ses propres unités de production. De son côté, la société M.A.B a pu bénéficier de la force et le dynamisme de ce groupe familial ancré sur le marché depuis plus d’un demi-siècle. Le 1er septembre dernier, Maugin et M.A.B. ont fusionné pour ne former qu’une seule entité afin de simplifier l’ensemble du parcours de leurs clients. Le résultat est la création d’une bibliothèque de chiffrage unique assurant la fusion des commandes, de leur enregistrement jusqu’à la livraison, en un seul et même point, par un même transporteur, et le suivi par un même interlocuteur commercial. « Grâce à cette simplification administrative, le site de production des portes d’entrée, situé à Saint-Martin-Le- Châtel dans l’Ain, pourra ainsi se concentrer uniquement à la fabrication, l’amélioration continue et la qualité de ses produits et de leurs process de fabrication », précise Emmanuel Barrault, directeur général du groupe Maugin. Cette fusion est marquée par l’édition d’un catalogue présentant la nouvelle collection de portes d’entrée, regroupant 56 nouveaux modèles pour Maugin et 62 pour l’offre Terres de Fenêtre.