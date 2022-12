Mathis obtient la certification CTB Constructeur Bois

Couronnement de sa politique de développement de la qualité, Mathis Construction Bois vient d’obtenir la nouvelle certification CTB Constructeur Bois délivrée par le FCBA (1).

Cette nouvelle reconnaissance, via une marque collective de certification de service (ISO 17065) qui s’applique au processus de conception, fabrication et mise en œuvre des constructions en bois, complète la certification CTB Composants & Systèmes Bois déjà obtenue par Mathis pour assurer l’excellence constructive de l’ensemble de ses produits et systèmes.

Démarche volontaire, la certification CTB Constructeur Bois permet de certifier les services de l’entreprise avec l’engagement d’un organisme de contrôle indépendant qui en vérifie la qualité, lui-même contrôlé par le COFRAC. Elle permet de garantir aux prescripteurs et aux utilisateurs l’assurance d’un ouvrage conçu, fabriqué et mis en œuvre conformément aux réglementations en vigueur.

En délivrant la certification CTB Constructeur Bois, le FCBA atteste de la compétence de Mathis et de la qualité de ses prestations au plus haut niveau dans la catégorie 3.

Exigence de moyens et de résultat

Deux chantiers ont été audités pour obtenir cette certification : le gymnase à Orgerus (78) et l’emblématique Centre aquatique pour 2024 à Saint-Denis (93).

Les caractéristiques certifiées, suivies et contrôlées, objet de la certification de service, sont l’écoute et la contractualisation du besoin client, la maîtrise de la conception, de la fabrication, de la mise en œuvre et de la livraison des ouvrages.

Les moyens qui permettent de respecter ces exigences sont l’organisation de l’entreprise, la transmission de l’information entre les différents services, les dispositions d’acquisition et de maintien des compétences du personnel, la pertinence des notes de calculs et la clarté des plans d’exécution et de montage, la qualité de fabrication et de son contrôle, les dispositions liées à la préparation et aux conditions d’intervention sur chantier et une démarche énergétique et environnementale adaptée.

(1) Numéro de certificat : 480-22-2099 délivré le 3 novembre 2022