Matériaux de construction : " le retour au niveau d’activité d’avant crise s'éloigne "

Malgré une reprise dynamique, la dernière note de conjoncture de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) prédit un ralentissement de ce mouvement dans les mois à venir.

Après un rebond estival des productions de granulats et de BPE, porté par les besoins d’achèvement des chantiers interrompus par le confinement, le redressement s’est poursuivi en septembre même s’il a un peu perdu en intensité.

Ainsi, sur les trois mois de juillet à septembre, la production de BPE a grimpé de + 45,8 % par rapport aux trois mois précédents et s’inscrit en hausse de + 6 % par rapport à la même période de l’an passé. De janvier à septembre, l’activité du béton prêt à l’emploi recule encore de - 13,4 % sur un an, tandis que, en glissement sur douze mois, le repli atteint - 11,5 %.

En septembre, l’activité des granulats, elle, aurait baissé de - 2,9 % par rapport à août, mais serait supérieure de + 2,5 % par rapport à celle de l’an passé. Ainsi, au troisième trimestre, l’activité des granulats bondit de près de + 35 % par rapport au deuxième trimestre et de + 4,3 % au regard du troisième trimestre de 2019.

Pourtant, dans un communiqué l’Unicem se montre moins optimiste : « l’assèchement graduel des nouvelles prises de commandes, dans le gros œuvre comme dans les travaux publics, devrait modérer ce mouvement dans les prochains mois. Et la décision du reconfinement à fin octobre, même si cette fois le secteur du BTP n’est pas directement concerné, éloigne un peu plus encore la perspective d’un retour aux niveaux d’activité d’avant crise, d’ores et déjà hors de portée avant 2022. ».