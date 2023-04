Matériaux biosourcés : un chantier exemplaire dans le Parc naturel des Causses du Quercy

Le chantier

Pour ce projet à Labastide-Murat (Lot), le maître d'ouvrage, le Parc naturel régional des Causses du Quercy, souhaitait un bâtiment vertueux en matière de développement durable, réalisé avec des matériaux de la région, principalement biosourcés et peu transformés. Cet engagement, mis en œuvre par l'Atelier d'Architecture du Rouget Simon Teyssou & Associés, en réduit l'empreinte carbone tout en soutenant l'activité locale.

Fortement exposés aux intempéries, les pignons ont été traités en béton, préparé sur site avec du ciment gris et un agrégat de calcaire issu d'une carrière proche, avant d'être bouchardé pour présenter un aspect pierre. Les façades en bois, disposées en retrait du toit et abritées de la pluie, sont constituées d'une ossature en bois isolée avec des bottes de paille et revêtue d'un bardage vertical en douglas.

La toiture est couverte de tuiles plates en terre cuite, les coyaux sont traités en zinc. Au pied des murs, des gravillons de calcaire local filtrent les eaux de pluie. Stockées dans une cuve en sous-sol, ces eaux pluviales récupérées sont utilisées pour l'arrosage et les sanitaires.

Côté sud, de larges châssis vitrés s'ouvrent aux apports solaires. 55 m² de panneaux photovoltaïques non visibles de la chaussée sont mis en œuvre sur un pan de toiture intérieur. Côté nord, un niveau semi-enterré abrite les locaux techniques, dont la chaufferie à granulés bois et la cuve de récupération des EP. Un puits canadien combiné à une VMC double flux complète l'installation. Pour l'isolation, la ouate de cellulose, le liège et la fibre de bois ont été retenus.